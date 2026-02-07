Was hilft gegen bitteren Kaffeegeschmack?

Was im oder zum Kaffee am besten schmeckt, darüber lässt sich streiten. Die einen schwören auf Hafermilch, die anderen würden niemals auf ihre heiligen 2 Teelöffel Zucker verzichten. So unterschiedlich unsere Lieblingszutaten auch sein mögen, schlussendlich haben sie alle das gleiche Ziel: Sie sollen den bitteren Geschmack des Kaffees verfeinern. Alles schön und gut! Aber bei täglich vier bis fünf mit Zucker angereicherten Tassen des schwarzen Gebräus, beklagt sich der Körper irgendwann über die grosse Menge an Süssstoffen. Und genau hier kommt unsere geheime, gesunde Zutat ins Spiel ... Habt ihr sie schon erraten? Kakaopulver ist es nicht, sondern ... Trommelwirbel: