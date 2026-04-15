Was ist eigentlich Seitan?

Seitan vs. Soja, wer gewinnt?

Um das mal in Zahlen zu fassen: Während Tofu auf 100 Gramm etwa 10 bis 15 Gramm Eiweiss, 2 Gramm Kohlenhydrate und 5 Gramm Fett enthält, schafft Seitan es durchschnittliche auf 25 bis 30 Gramm Eiweiss, 2 Gramm Kohlenhydrate und nur 2 Gramm Fett. Spricht für sich? Einen Haken gibt es aber: Das Eiweiss aus Tofu kann vom Körper deutlich besser aufgenommen werden – was den Effekt wieder ausgleicht. Lecker bleibt Seitan aber allemal. Wer nach einer vegetarischen Alternative für das nächste Menü sucht, dürfte hier also fündig werden.