Was ist gesünder als Kaffee?

Ja, wir gestehen: Wir lieben Kaffee. Die morgendliche Tasse im Büro gehört einfach dazu. Genau wie die nach dem Mittag. Und beim Afterwork-Treffen mit der Freundin. Und noch zwei zwischendurch … Na, wem kommt dieses Szenario bekannt vor? Wer es mit dem Kaffeekonsum übertreibt, der entwickelt schnell eine Resistenz gegen das «schwarze Gold». Die Lösung? Unsere fünf Alternativen sorgen für neue Energie: