Was kann man vegan frühstücken?

Avocado-Brot
Zutaten
- Körner-Brot
- 1 Avocado
- ¼ Gurke
- 3 Cherrytomaten
- Basilikum
- Salz
- Pfeffer
- Chili
- Sesam
Zubereitung
Das gute, alte Avocado-Brot schmeckt nicht nur immer wieder aufs Neue absolut fantastisch, es schenkt uns bereits am Morgen wichtige Omega-3-Fettsäuren und Vitamine. Bestreicht euer Brot (ist auch getostet fein) dazu mit einer reifen Avocado und drückt die grüne Frucht mit einer Gabel gut ein. Garniert dann eine Hälfte mit Tomaten und Basilikum, die andere mit Gurkenscheiben. Toppen könnt ihr euer Zmorge mit etwas Salz, Pfeffer und Sesam. Ein paar Chili-Flocken regen zum Tagesbeginn den Stoffwechsel an und sorgen für den extra Geschmacks-Kick – yummy!
Selbstgemachtes Granola mit Früchten
Zutaten
- 200g Haferflocken
- 50g Amarant
- Eine Handvoll …
- … Sonnenblumenkerne
- … Haselnüsse
- … Paranüsse
- … Cranberrys
- Agavendicksaft
Zubereitung
Zugegeben, selfmade Granola erfordert wegen seiner Backzeit etwas Geduld. Habt ihr euch aber erst mal einen Vorrat angelegt, gehts am Morgen dafür schnell. Und die Zubereitung ist wirklich alles andere als aufwendig: Gebt dazu alle Flocken, Nüsse und Cranberrys in eine Schüssel, verrührt sie und sorgt mit Agavendicksaft für die richtige Süsse ganz nach eurem Geschmack. Anschliessend backt ihr die Mischung im vorgeheizten Backofen etwa 15 Minuten bei 160 Grad Umluft, bis sie goldbraun wird. Ist alles abgekühlt, könnt ihr euer selfmade Müsli in ein Glas geben und es jeden Morgen mit frischen Früchten und pflanzlichem Joghurt anrühren.
Scrambled Tofu mit Champignons
Zutaten
- 1 Block Tofu
- 3 Champignons
- 150 ml Sojamilch
- 1 Bund Schnittlauch
- 1 TL Kurkuma
- 3 EL Olivenöl
- 1 EL Brandweinessig
- ½ TL Kala Namak (Schwefelsalz)
- 1 TL Sojasosse
- Salz
- Pfeffer
- Muskat
Zubereitung
Erhitzt in zwei Pfannen gleichzeitig etwas Olivenöl. Bratet in der einen den vorab zerbröckelten Tofublock, in der anderen die in Scheiben geschnittenen Champignons. Die Pilze anschliessend mit etwas Sojasosse ablöschen und auf kleiner Stufe köcheln lassen. Zum Tofu alle anderen Zutaten hinzugeben und unter regelmässigem Wenden wie ein normales Rührei braten. Tipp: Wer auf den «Ei-Geschmack» steht, sollte beim veganen Fake-Rührei auf keinen Fall auf das Schwefelsalz verzichten.
Ist alles zu einer schön goldenen Masse verschmolzen, kann das vegane «Scrambled Egg» mit den gebratenen Champignons und Schnittlauch serviert werden.
Randen-Hummus
Zutaten
- 1 Dose Kichererbsen
- 1 gekochte Rande
- 1 Handvoll Sprossen
- 1 EL Tahin
- 2 TL Zitronensaft
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung
Einfacher gehts nicht: Schmeisst bis auf die Sprossen alle Zutaten in einen Mixer und püriert sie. Streicht die eisen- und natriumreiche Creme anschliessend auf ein Brot und topped sie danach mit dem knackigen Gemüse. Zack, fertig.