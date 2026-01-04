Was kann man vegan frühstücken?

Zubereitung

Zugegeben, selfmade Granola erfordert wegen seiner Backzeit etwas Geduld. Habt ihr euch aber erst mal einen Vorrat angelegt, gehts am Morgen dafür schnell. Und die Zubereitung ist wirklich alles andere als aufwendig: Gebt dazu alle Flocken, Nüsse und Cranberrys in eine Schüssel, verrührt sie und sorgt mit Agavendicksaft für die richtige Süsse ganz nach eurem Geschmack. Anschliessend backt ihr die Mischung im vorgeheizten Backofen etwa 15 Minuten bei 160 Grad Umluft, bis sie goldbraun wird. Ist alles abgekühlt, könnt ihr euer selfmade Müsli in ein Glas geben und es jeden Morgen mit frischen Früchten und pflanzlichem Joghurt anrühren.