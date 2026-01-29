Was solltet ihr zum Frühstück vermeiden?

Was gibt es nicht alles für feine Frühstücksvarianten. Ein gesundes Müsli, herzhafte Eier mit Speck oder doch lieber einen hippen Avocado-Toast? Lecker sind sie alle. Doch nicht alle tun unserer Darmflora gut. Und besonders auf die sollten wir doch achten, schliesslich ist der Darm nicht nur für die Verdauung, sondern auch für unsere Immunabwehr zuständig. Um Krankheitserreger fernzuhalten, braucht dieser nämlich ein ausgewogenes Bakterienmilieu und somit den richtigen Start in den Tag. Darum solltet ihr speziell auf die folgenden Punkte achten: