Was solltet ihr zum Frühstück vermeiden?

Was gibt es nicht alles für feine Frühstücksvarianten. Ein gesundes Müsli, herzhafte Eier mit Speck oder doch lieber einen hippen Avocado-Toast? Lecker sind sie alle. Doch nicht alle tun unserer Darmflora gut. Und besonders auf die sollten wir doch achten, schliesslich ist der Darm nicht nur für die Verdauung, sondern auch für unsere Immunabwehr zuständig. Um Krankheitserreger fernzuhalten, braucht dieser nämlich ein ausgewogenes Bakterienmilieu und somit den richtigen Start in den Tag. Darum solltet ihr speziell auf die folgenden Punkte achten:
Dont's!
Hektik
Morgens sollte man unbedingt genügend Zeit einplanen. Zwischen Dusche und Tram noch hektisch ein Stück Brot zu essen, ist daher wenig ratsam. Das versetzt den Verdauungstrakt nur in unnötigen Stress. Lieber ein paar Minuten früher aufstehen und gemütlich in den Tag starten. Das tut Körper und Seele gut.
Speck und Wurst
Alle Fleischtiger unter euch wollen dies wahrscheinlich nicht hören, aber zu viel rotes Fleisch ist gerade morgens und auf Dauer nicht nur problematisch für euer Herz, sondern auch für euren Darm. Dieses kann sich nämlich negativ auf die Darmflora auswirken und zu Störungen im Verdauungstrakt führen. Also lieber zu leichteren Alternativen greifen.
Donuts & Gipfeli
Morgens schnell beim Bäcker ein Gipfeli oder Donut geschnappt und los gehts? Keine gute Idee – findet zumindest euer Darm. Denn diese Backwaren haben einen hohen Fettgehalt, enthalten raffiniertes Mehl und viel Zucker. Dieses Trio ist leider alles andere als gut für den Darm und kann dort zu Entzündungen führen – sorry, liebe Schleckmäuler.
Pancakes & Waffeln
Zu einem ausgiebigen Frühstück gehören für euch Waffeln oder Pancakes? Hier zeigt sich leider dieselbe Problematik wie bei Gipfeli und Co.. Über das viele Weissmehl wird sich euer Darm so gar nicht freuen. Deshalb auch von diesen Verlockungen lieber die Finger lassen.
Alkohol
Zum Brunch mit Freunden am Wochenende kann man sich schon mal einen Prosecco gönnen. Im Hinblick auf euren Darm ist das allzu oft jedoch nicht sonderlich empfehlenswert. Denn Alkohol entschleunigt die Verdauung und entzieht dem Körper und somit auch dem Darm Wasser.
Dos!
Ein Glas Wasser am Morgen …
Bevor ihr zum Frühstück übergeht, solltet ihr unbedingt ein Glas kaltes oder lauwarmes Wasser trinken. Damit füllt ihr nicht nur den Wasserhaushalt eures Körpers auf, sondern pusht auch die Verdauung auf natürliche Art und Weise.
Naturjoghurt
Wie bereits erwähnt, sorgt ein ausgewogenes Bakterienmilieu dafür, dass sich unser Darm wohlfühlt. Die Milchsäurebakterien in Joghurt, Kefir, Quark oder Buttermilch haben eine probiotische Wirkung. Sie stärken das Immunsystem im Darm.
Haferflocken
Ob als Porridge oder Müsli – Haferflocken sind nicht ohne Grund eines der beliebtesten Lebensmittel fürs Frühstück, sondern bekanntlich auch ein echtes Superfood. Die Ballaststoffe haben eine positive Auswirkung auf die mikrobielle Zusammensetzung im Darm und machen zudem länger satt.
Eier
Wer morgens etwas Warmes in den Bauch braucht, sollte zu Eiern greifen. Egal ob Rührei, Omelette oder Spiegelei. Eier enthalten wichtige Nährstoffe wie Folsäure oder Zink, über die sich euer Darm freut. Zudem enthalten sie viel Eiweiss, was uns ebenfalls lang satt hält.
Leinsamen
Bei Verdauungsproblemen können euch Leinsamen in eurem Müsli helfen. Lasst diese dafür über Nacht aufquellen. Die entstandene Schleimschicht verhilft den Samen, durch unseren Darmtrakt zu rutschen und kann so Verstopfungen lösen. Zudem wird unser Darm durch sie mit wertvollen Omega-3-Fettsäuren und jeder Menge Ballaststoffen versorgt.
En Guete!