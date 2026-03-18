Welche Ernährungsmythen sind Humbug?

Superfood macht auch super gesund

Teils, teils. Federkohl, Kürbis oder Mangold sind voller wichtiger Vitamine und Antioxidantien und dadurch super für unseren Körper. Durch die kurzen Transportwege – die Sorten wachsen direkt vor unser Haustür – bleiben viele Nährstoffe erhalten und auch die Ökobilanz freut sich. Bei «klassischen» Superfoods wie exotischen Beeren und Samen hingegen lohnt sich ein genauerer Blick: Die Gojibeere etwa kommt nicht gegen die hier heimische Himbeere an und Leinsamen stehen den hippen Chiaseeds in nichts nach. Ausserdem müssen die Exoten stark verarbeitet werden, bevor sie zu uns gelangen und belasten durch den Transport die Umwelt. Ob der Preis sich lohnt, muss jeder für sich selbst entscheiden.