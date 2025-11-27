Neben Erkältungssaison ist aktuell auch mal wieder die Zeit der Magen-Darm-Erkrankungen eingeläutet. Da unser Immunsystem dank der Kälte, dem bevorstehenden Weihnachtsstress und dem ein oder anderen Glas Rotwein zu viel gerade derzeit ohnehin schon angeknackst ist, schleicht sich umso schneller ein Infekt ein. Ist der einmal da, möchte man ihn natürlich schnellstmöglich wieder loswerden. Doch wer schon mal einen Virus hatte, der weiss: Einfach ist das nicht gerade. Oft sind Hunger und Übermut grösser als der Magen stabil und schon fängt wieder alles von vorne an. Wie wir unser gereiztes Bäuchlein also strategisch clever wieder befüllen?