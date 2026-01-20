Welche Lebensmittel steigern die Lust?

Okay, so war es natürlich nicht ganz. Doch was sind aphrodisierende Lebensmittel eigentlich genau? Unter einem Aphrodisiakum versteht man eine Substanz, welche die Libido steigern soll. Sie soll auf das sexuelle Verlangen, das Lustempfinden sowie manchmal auch auf die Geschlechtsorgane reizend und anregend wirken. Solche Auslöser können Pflanzen, Nahrungsmittel oder auch verschiedene Hormone sein. Heute sagt man mehr als 500 verschiedenen Substanzen dieser Wirkung nach. Allerdings konnten sie nie wirklich wissenschaftlich belegt werden. Bevor ihr jetzt aber zu anderen Mitteln greift, lohnt es sich bestimmt, die natürlicheren Varianten auszuprobieren. Hier kommen zehn Lebensmittel, die euren Valentinstag kulinarisch versüssen oder ihn vielleicht sogar etwas heisser machen.