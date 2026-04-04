Welche Lebensmittel verhindern einen Blähbauch?

Streng genommen ist Alkohol ein Nervengift, das unserem Körper Flüssigkeit und wichtige Mineralien wie Natrium, Kalium und Magnesium entzieht. Durch ausgiebigen Konsum müssen wir öfter aufs WC, wobei die Mineralien rausgespült werden. Genau dieser Verlust ist am berühmten Morgen danach für Kopfschmerzen und Übelkeit verantwortlich. Blähungen wiederum verdankt man oft dem hohen Zuckeranteil in alkoholischen Getränken, wie Prosecco oder Cocktails, und der Kohlensäure und dem Hefegehalt im Bier. Alkohol ist ein Muss? Dann lieber (in Massen) zu klaren Schnäpsen, wie Tequila, Gin oder Wodka greifen – das wusste schon Kate Moss.