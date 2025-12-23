Welche Rezept-Alternativen zum Fest?

In der Zwischenzeit den Knollensellerie schälen und vierteln. 300 Gramm davon beiseitelegen, den Rest in 2 Zentimeter dicke Stücke schneiden. In eine Kasserolle legen, mit heissem Wasser bedecken und 7 bis 10 Minuten kochen, bis die Würfel weich und leicht transparent sind. Abgiessen und in eine grosse Schüssel füllen. Den Käse, die Crème fraîche, den Zitronensaft, den Senf, die Petersilie, einen Spritzer Worcestershiresauce und die Eier hinzufügen. Mit einer kräftigen Prise Salz und wenig Pfeffer würzen, behutsam die Knoblauchzehen unterziehen. Den Backofen vorheizen (180 Grad, Umluft 160 Grad). Die Arbeitsfläche mit Mehl bestreuen und den Teig 3 bis 4 Millimeter dick ausrollen. Eine Backform (20 Zentimeter Durchmesser) mit dem Teig auskleiden, am Rand leicht überstehend. Die Füllung auf den Teig geben, den beiseitegelegten Knollensellerie grob raspeln und auf der Füllung verteilen. Mit restlichem Rosmarin,Thymian und Salbei garnieren und mit Olivenöl beträufeln. 45 Minuten im Ofen backen, bis die Füllung gestockt und die Oberfläche eine goldbraune Färbung angenommen hat. Kurz abkühlen lassen, dann aus der Form nehmen. Mit ein paar Kräutern dekorieren und warm servieren.