Welche Rezepte eignen sich für den Veganuary?

Glasnudel-Salat
Einfacher geht es kaum: Kocht die Glasnudeln in Salzwasser bis sie al dente sind, schnibbelt das Gemüse in feine Scheiben oder Stückchen und vermengt alles mit ein wenig Sojasauce und Erdnüssen in einer Schüssel – super schnell, super lecker, super vegan.
Zutaten:
- 50g Glasnudeln
- ½ Karotte
- ½ Pak Choi
- 50g Rotkohl
- 2 EL Sojasauce
- Eine Handvoll Erdnüsse
Buddha Bowl
Sie ist das Avocado-Toast unter den Salaten – die Buddha Bowl. Wer im kalten Januar Lust auf ein bisschen Bali-Feeling hat, zaubert sich ganz einfach eine Schüssel voller gesunder Zutaten. Das Konzept: Packt rein, was euch schmeckt. Unser Beispiel basiert auf jeder Menge Gemüse und Avocado. Wer grossen Hunger hat, gibt noch etwas Quinoa oder Reis hinzu. Was in einer Buddha Bowl nie fehlen darf: Hummus und Limettensaft.
Zutaten:
- Eine Handvoll …
- … Spinat
- … Edamame
- … Kichererbsen
- … Peperoni
- … Rotkohl
- … Karotte
- … Lauchzwiebeln
- 2 EL Hummus
- ½ Avocado
- 2 TL Sesam
- ½ Limette
Rotes Thai Curry
An richtig eisigen Tagen muss aber etwas her, das von innen wärmt. Mit einem roten Thai Curry heizen wir uns nicht nur ordentlich ein, es regt dank seiner Schärfe ausserdem unseren Stoffwechsel an. Schneidet dazu Peperoni, Tofu, Lauchzwiebeln und Kefen klein und bratet sie anschliessend an. Danach gebt ihr Currypaste und Kokosmilch dazu und lasst alles einige Minuten köcheln. Währenddessen einfach schon mal den Reis zubereiten. Wer mag, serviert das Gericht mit einer Garnitur auf frischem Koriander.
Zutaten:
- 1 Tasse Jasminreis
- ½ Peperoni
- ½ Tofublock
- 1 Lauchzwiebel
- 50g Kefen
- 1 EL rote Currypaste
- 150 ml Kokosmilch
Linsen-Bolognese
Wem es nach der ewig schlichten Tomatensauce langsam, aber sicher nach einer guten alten Bolognese gelüstet, dem seien Linsen wärmstens ans Herz gelegt. Die machen sich im italienischen Gericht wunderbar als Fleischersatz. Für die vegane Bolognese zunächst Zwiebeln, Knoblauch und Karotte klein schneiden und in einer hohen Pfanne in Olivenöl anbraten. Dann die passierten Tomaten, Gewürze, Brühe und Linsen dazugeben und etwa 20 Minuten köcheln lassen. Gleichzeitig die Spaghetti in gesalzenem Wasser kochen. Beim Servieren nach Belieben etwas Hefeflocken als Parmesanersatz über die Pasta geben.
Zutaten:
- 150g Spaghetti (ohne Ei)
- ½ Zwiebel
- 1 Knoblauchzehe
- ½ Karotte
- 1 EL Olivenöl
- 100 ml passierte Tomaten
- 1 EL Oregano
- 1 Handvoll frisches Basilikum
- 1 Prise Chili-Flocken
- 30g rote Linsen
- 100 ml Gemüsebrühe
- Hefeflocken
- Salz
- Pfeffer
En Guete!