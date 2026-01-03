Welche Rezepte eignen sich für den Veganuary?

Linsen-Bolognese

Wem es nach der ewig schlichten Tomatensauce langsam, aber sicher nach einer guten alten Bolognese gelüstet, dem seien Linsen wärmstens ans Herz gelegt. Die machen sich im italienischen Gericht wunderbar als Fleischersatz. Für die vegane Bolognese zunächst Zwiebeln, Knoblauch und Karotte klein schneiden und in einer hohen Pfanne in Olivenöl anbraten. Dann die passierten Tomaten, Gewürze, Brühe und Linsen dazugeben und etwa 20 Minuten köcheln lassen. Gleichzeitig die Spaghetti in gesalzenem Wasser kochen. Beim Servieren nach Belieben etwas Hefeflocken als Parmesanersatz über die Pasta geben.