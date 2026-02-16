Welche Sauce passt zu welcher Pastasorte?

Pasta is life! Und steht damit unangefochten auf Platz eins unserer Lieblingsgerichte. Mit dieser Meinung stehen wir offenbar nicht allein dar. Immerhin verdrückt der Durchschnitts-Schweizer im Jahr rund 8,4 Kilogramm davon. Doch wie kommt es eigentlich, dass ein waschechter Italiener es am Ende doch immer schafft, unsere jahrelang geübten Pasta-Gerichte bei weitem zu übertrumpfen? Neben der Antwort «Gene» liegt das vor allem daran, dass unsere südländischen Nachbarn ganz genau wissen, was sie da tun. Während unsereins meist willkürlich die Sosse zu irgendeiner Pasta-Form wählt, die sich gerade noch im Vorratsschrank versteckt, hält der Italiener sich da an eine eigene, eigentlich ziemlich simple Wissenschaft.