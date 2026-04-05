Welche Zutat macht Rührei noch cremiger?

Es gibt Nahrungsmittel, die häufiger Verwendung finden als andere. Wahrscheinlich greifen wir in der Vorratskammer des Öfteren zur Packung Spaghetti als zum Beutel Linsen. Ein Lebensmittel, dass sich vermutlich bei jedem und jeder in der Küche befindet, dessen volles Potenzial aber noch nicht ganz ausgeschöpft ist, rückt nun ins Rampenlicht: Mayonnaise.
Eier, wir brauchen Eier!
Die Macht des Internets machts möglich. Alton Brown, ein amerikanischer Kochshow-Moderator, ging mit seinem Food-Hack für fluffige Rühreier bei TikTok viral. Es ist ein Gericht, das schnell gemacht und trotzdem eine hohe Kunst ist. Schliesslich möchte niemand trockene oder wässrige Eier serviert bekommen. Manche schwören für die perfekten Rühreier auf einen Schuss Mineralwasser, andere wiederum haben eine spezielle Rühr- oder Brattechnik. Setzt man allerdings auf noch mehr Ei (in der Form von Mayonnaise), wird aus dem Klassiker schnell etwas ganz Besonderes.
Klingt seltsam, ist aber ein simpler Trick und macht auch Sinn: Schliesslich ist Mayo nichts anderes als ein Gemisch aus Eiern, Öl, Säure (Essig oder Zitrone) und manchmal etwas Senf. Aber keine Sorge, man schmeckt die Mayonnaise nicht. Sie sorgt einfach nur für eine noch cremigere Textur, ohne den Geschmack zu verändern.
So gelingt es:
Wer den Hack für cremige Rühreier ausprobieren möchte, gibt beim nächsten Frühstück einfach einen Teelöffel Mayonnaise und einen Teelöffel Wasser zum Eier-Mix hinzu und verquirlt das Ganze mit einem Schneebesen. Aber aufgepasst: Mayo ist eine echte Kalorienfalle – zu oft sollte man die geheime Zutat also nicht anwenden.