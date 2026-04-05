Welche Zutat macht Rührei noch cremiger?

Eier, wir brauchen Eier!

Die Macht des Internets machts möglich. Alton Brown, ein amerikanischer Kochshow-Moderator, ging mit seinem Food-Hack für fluffige Rühreier bei TikTok viral. Es ist ein Gericht, das schnell gemacht und trotzdem eine hohe Kunst ist. Schliesslich möchte niemand trockene oder wässrige Eier serviert bekommen. Manche schwören für die perfekten Rühreier auf einen Schuss Mineralwasser, andere wiederum haben eine spezielle Rühr- oder Brattechnik. Setzt man allerdings auf noch mehr Ei (in der Form von Mayonnaise), wird aus dem Klassiker schnell etwas ganz Besonderes.