Welche Zutat sollte man niemals mit Haferflocken essen?

Die Haferflocke hat es nämlich in sich. Sie gibt uns in der Beziehung so vieles zurück. Sie enthält 70 Kohlenhydrate, 15 Prozent Eiweiss, ist reich an ungesättigten Fettsäuren, Vitamin B1, B9 und K sowie Magnesium, Eisen und Zink. Zudem hat die kleine Flocke richtig viele Ballaststoffe, deren Beta-Glucan sogar den Cholesterinspiegel senken kann.