Diese Zutat hebt Haferflocken auf ein neues Level

Flocken für Feinschmecker

Wie man seine Haferflocken am besten auf Feinschmecker-Niveau pimpt, lest ihr hier. Einer Zutat wollen wir uns besonders widmen. Eigentlich unspektakulär, trotzdem gross in der Wirkung. Wir sprechen von Tee. Genau. Dieser sorgt nämlich dafür, dass wir aus den faden Flocken das Beste herausholen können. Oder genauer, sie zusätzlich aromatisieren. Das geht ganz einfach: Porridge wie gewohnt mit Wasser, plus Haferflocken, plus Teebeutel aufkochen.