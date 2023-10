Beim Thema Käse gibt es aber kein Lexikon oder eine wissenschaftliche Quelle, die allgemeingültig sagt, was wohin gehört. Wir haben uns an diversen typischen Rezepten, Hersteller*innenangaben, Kochwebsites und Ratgebern orientiert und geschaut, worauf sich so ziemlich alle einigen können. Seht das also als Leitfaden, aber es geht nichts kaputt, wenn ihr davon abweicht.