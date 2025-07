Bei der klassischen Nicecream sorgen gefrorene Bananen für einen cremigen Genuss, aber es gibt auch gesunde Schleckvarianten in Form von Frozen Yogurt oder fruchtigem Wasserglace. Alles, was ihr braucht, sind ein Mixer und paar Förmchen – sofern ihr eure Kreation am Stil servieren wollt. Ausreden werden nicht akzeptiert – denn einfacher könnten die Rezepte wirklich nicht sein. Und auch Experimente gelingen eigentlich fast immer. Also ran an die Stängel!