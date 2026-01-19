Wie isst man Kaki?

Achtung, Verwechslungsgefahr! Was im Supermarkt oft als Kaki wahrgenommen wird, ist nämlich meist eine Persimone, eine Zuchtform der Kaki. Äusserlich ähneln sich die beiden Früchte also sehr. Der Unterschied liegt vor allem im Geschmack und in der Konsistenz: Kakis enthalten viele Tannine, pflanzliche Gerbstoffe. Diese lösen ein unangenehmes, pelziges Gefühl auf der Zunge aus, wenn man in eine noch nicht ganz reife Frucht beisst. Kakis schält man am besten vor dem Essen oder löffelt das weiche Fruchtfleisch wie bei einer Kiwi mit einem Löffel aus.