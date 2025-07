Nur ein weiteres Argument

In der Vergangenheit wurde schon bewiesen, dass Cola und Co. das Diabetes-Risiko signifikant erhöhen. Ausserdem ist der Zuckersprudel pures Gift für unsere Zähne. «Unsere Resultate sind nur ein weiteres Argument dafür, den Limonaden-Konsum zu reduzieren und stattdessen auf gesündere Alternativen, am besten Wasser, zu setzen», sagt Dr. Neil Murphy, welcher an der aktuellen WHO-Studie beteiligt war.