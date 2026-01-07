Wieso zu viel tierische Proteine gefährlich sein können

Gefahren von tierischem Eiweiss

Bei einer Studie der Universität Sydney haben Forscher nachgewiesen, dass gewisse Aminosäuren negative Effekte auf die Gesundheit haben. Sie lösen Heisshungerattacken aus und fördern Übergewicht und Diabetes. An der Harvard Medical School wurde zudem untersucht, welche Wirkung eine Low-Carb-Diät hat. Dabei nimmt man viel Eiweiss und Fett zu sich und verzichtet grösstenteils auf «böse» Kohlenhydrate. Das Ziel ist klar: schnell abnehmen. Dass es funktioniert, hat die Harvard Medical School bestätigt – und herausgefunden, dass es bei einer solchen Ernährungsweise zu mehr Ablagerungen in den Blutgefässen kommt, was unter Umständen einen Herzinfarkt oder Schlaganfall auslösen kann. Was auch bekannt ist: Mit einer sehr eiweissreichen Ernährung belastet man unnötigerweise die Leber und die Nieren.