Worauf muss man beim Kochen mit Knoblauch achten?

Wir bereiten ihn falsch vor

Bis heute scheiden sich Wissenschaft und Sterneköche daran, ob Knoblauch nun gepresst oder geschnitten werden sollte, um möglichst viel Aroma zu entfalten. Entscheidend ist letztlich (neben dem eigenen Geschmack) aber nur, was genau wir denn eigentlich zubereiten wollen: Bei Suppen, Saucen oder Salatdressing ist es einfacher, den gepressten Saft der Knolle unterzurühren, damit sich alles schön verbindet. Auf Pizza hingegen gehören traditionell dünne Knoblauch-Scheiben. Und auch in Pfannengerichten und bei Pasta schwört die Mehrheit auf feine Würfel. Die subjektive Meinung der Autorin spielt hier keine Rolle. Auch wenn sie (rein zufällig) mit allen Aussagen im Text übereinstimmt.