Wusstet ihr das über Wein?

1. Wein steigert die Libido

Starten wir doch gleich mit einem erfreulichen Fakt, oder?! Dass wir nach – sagen wir mal – zwei, drei Gläsern Wein etwas lockerer werden, ist ja keine Überraschung. Aber habt ihr gewusst, dass es wissenschaftlich bewiesen ist, dass der rote Nektar bei Frauen den Wunsch nach körperlicher Nähe steigert? Ja, Tatsache! Das Ethanol im Wein stimuliert den Hypothalamus. Das ist der Bereich im Gehirn, der unter anderem unser Sexhormon steuert. Na, dann – cheers!