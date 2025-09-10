Wusstet ihr das über Wein?

Eigentlich sind wir ja schon zufrieden damit, wenn der rote Traubensaft für etwas Entspannung sorgt und ein gutes Essen perfektioniert. Aber wenn es jetzt auch noch heisst, Wein würde Falten verhindern, dann her mit den weiteren Infos! Mal schauen, ob ihr diese Geheimnisse des süss-herben Getränks bereits gelüftet hattet:
1. Wein steigert die Libido
Starten wir doch gleich mit einem erfreulichen Fakt, oder?! Dass wir nach – sagen wir mal – zwei, drei Gläsern Wein etwas lockerer werden, ist ja keine Überraschung. Aber habt ihr gewusst, dass es wissenschaftlich bewiesen ist, dass der rote Nektar bei Frauen den Wunsch nach körperlicher Nähe steigert? Ja, Tatsache! Das Ethanol im Wein stimuliert den Hypothalamus. Das ist der Bereich im Gehirn, der unter anderem unser Sexhormon steuert. Na, dann – cheers!
2. Wein hält uns jung
Ja, richtig gelesen! In den Trauben stecken haufenweise Antioxidantien, die auch nach der Pressung und Gärung selbst im flüssigen Wein noch enthalten sind. Und wie wahrscheinlich viele wissen, schützen uns Antioxidantien vor Krankheiten und verlangsamen den Alterungsprozess!
3. Weine können Allergien auslösen
Neben vielen Vorteilen hat Wein leider auch diesen nicht so positiven Effekt. Grund dafür sind die enthaltenen Sulfite: Sie machen das Getränk haltbar, können bei manchen Menschen aber Allergien auslösen. Die Symptome reichen von leichtem Schnupfen bis hin zu Herzrasen. Und dazu reicht oft schon ein Glas.
4. Weine sind oft nicht vegan
Das haben einige von euch bestimmt schon gewusst. Vielleicht auch, dass Wein an sich durchaus vegan wäre – wären da nur nicht die Hilfsmittel, die das Getränk klären und vom restlichen Fruchtfleisch befreien. Denn dazu wird häufig Eiklar oder Gelatine verwendet. Ob ein Wein 100% pflanzlich ist, verrät euch das Vegan-Label auf der Etikette.
Und jetzt nochmals Vollgas geben, bevor das Wochenende ruft!