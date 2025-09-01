«Das sind Proteine, die wir alle haben, aber im Fall einer Alzheimer-Demenz verhalten sie sich anders, sie beginnen zu verklumpen und bilden Plaques», sagt Michael Röthlisberger, Geschäftsführer der Demenz Forschung Schweiz im Podcast «Durchblick». Diese Proteinablagerungen führen vermutlich dazu, dass die betroffenen Hirnzellen absterben, wir vergesslicher werden und andere Symptome zeigen. Bis anhin musste eine Reihe an Tests wie Rückenmarkspunktionen und bildgebenden Verfahren wie MRI und CT angewendet werden, um diese Biomarker nachzuweisen. Der neue Test soll das mit einer simplen Blutprobe nun teilweise übernehmen.