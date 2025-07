Wenn der renommierte Harvard-Genetiker David Sinclair (56) nach Zürich kommt, horchen Langlebigkeits-Enthusiaten, Biologen und Biochemikerinnen auf. Sinclair gilt als Pionier der Altersforschung. Der Australier ist Mitbegründer des Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research. Auch in der Wirtschaft ist er nicht unbekannt: Bis dato gründete er über ein Dutzend Biotech-Unternehmen.