Beziehung in der Krise – was nun?

6. Die Segel neu setzen: Gemeinsam in die Zukunft reisen

Wo stehen wir heute in der Beziehung? Was gefällt uns an der Beziehung? Was wollen wir nicht mehr? Was haben wir in der Vergangenheit vernachlässigt? Es hilft, wenn sich Paare regelmässig darüber austauschen, wo die Reise in ihrer Beziehung hingehen soll. Was sind ihre kleinen und grossen Träume sowie Ziele für ihr Leben und natürlich für die Beziehung? Wer die Segel gemeinsam neu setzt, segelt in die gleiche Richtung – die für beide stimmt.