Aus diesem Grund ist Versöhnungssex so gut

Wut und Lust – Jacke wie Hose?

Werden wir wütend, steigt unser Hormonlevel an, unser Herz klopft schneller und unsere Atmung verändert sich. Na, merkt ihr schon was? Richtig, die Symptome sind denen von sexueller Erregung verdächtig ähnlich. Das merkt auch unser Gehirn, wenn wir und unser Partner uns nach einem Streit wieder gegenüberstehen. Wir erinnern uns an die Gefühle, die wir vorher hatten – doch weil die Wut bereits abgeklungen ist, empfinden wir statt Ärger plötzlich unbändige Lust.