Der Guide zur easy 69er-Experience

Wir haben mal kurz in der Redaktion rumgefragt. Der Grossteil der an dieser repräsentativen Umfrage teilnehmenden, geschlechtsreifen Menschen liess verlauten, ihm sei da zu viel los. Dass da einiges passiert, ist richtig: Man gibt und empfängt orale Freuden, indem man umgekehrt wie eine Sechs auf der Neun kauert. Mann auf Mann, Frau auf Frau, Frau auf Mann. Gleiches Recht für alle quasi. Viele finden diese Sex-Stellung heiss – schliesslich spürt man die sich steigernde Lust des anderen direkt, live und in Farbe. Andere fühlen sich ausgeliefert, weil man wirklich alles sieht, was da unten so vor sich geht. Wir sagen: Rauf (oder unten rein) da und einfach öfter ausprobieren. Egal, ob als Vorspiel oder Höhepunkt. Und zwar so: