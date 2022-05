Oralsex ist nicht völlig risikofrei

Infektionen wie Herpes oder Syphilis können nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (C.D.C) durch Oralsex übertragen werden. Das Risiko einer Übertragung von HIV durch Oralverkehr wird als sehr gering eingestuft, so das C.D.C.. Aber HPV – das humane Papillomavirus – wird auf diese Weise leichter übertragen. Infektionen im Mund- und Rachenraum durch einige HPV-Typen können zu Mund- oder Rachenkrebs führen, so die Behörde.