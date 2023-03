Die Antibabypille kam im April 1961 in der Schweiz auf den Markt. Sie wurde als grosse Befreiung gefeiert. Die Pille revolutionierte das Sexleben der Frauen. Sie konnten selber entscheiden, wann und wie oft sie schwanger wurden. Ende der 60er-Jahre war sie das am häufigsten verwendete Verhütungsmittel. Heute ist das Kondom das Verhütungsmittel der ersten Wahl. 42 Prozent der sexuell aktiven Personen in der Schweiz benutzen es. Junge Frauen verzichten immer mehr auf künstliche Hormone. Setzten vor 30 Jahren noch 62 Prozent der 25- bis 34-Jährigen auf die hormonelle Verhütung, waren es bei der jüngsten Erhebung nur noch 39 Prozent. «Wann immer über Risiken wie Thrombosen und Nebenwirkungen wie Gefühlsschwankungen berichtet wurde, hatte und hat das einen grossen Einfluss auf die individuelle Wahl des Verhütungskonzepts», erklärt Dr. Reto Stoffel, Gynäkologe mit langjähriger Erfahrung. «Frauen nach 30 wollen sich nicht durch Hormone manipulieren lassen», fügt er hinzu. «Und Teenager finden neue Möglichkeiten wie Apps lässig.» Das tönt erstmals verlockend. Ohne Hormone, natürlich und modern verhüten.