Ist die Pille out? Das sind hormonfreie Alternativen

Phänomenal: das Femidom

Ja, liebe Männer, auch für uns Frauen wurden ganz hübsche Kondome entwickelt. Hier kommen keine Eheringe zum Zug, sondern zwei flexible Exemplare an den beiden Enden eines Latex-Schlauchs. Der Ring am geschlossenen Ende wird tief in die Scheide eingeführt und so im hinteren Scheidengewölbe platziert, so dass der Muttermund bedeckt ist. Der andere Ring liegt ausserhalb des Scheideneingangs über den äusseren Schamlippen und verhindert, dass das Frauenkondom vollständig in die Vagina rutscht. Durch den Gummischutz wird verhindert, dass die Samenzellen hineingelangen und schützt wie ein herkömmliches Kondom vor Geschlechtskrankheiten. Komplett hormonfrei, dafür ein bisschen mehr Plastik.