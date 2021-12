Das steckt dahinter

Sie mögen zwar auf Anhieb Kopfschütteln verursachen, doch haben die Videos einen traurigen Hintergrund. Weil es in den USA immer noch keine richtige Krankenversicherung gibt, können sich viele Frauen schlichtweg nicht leisten, ihre Spirale professionell in einer Praxis entfernen zu lassen. Folgt man dem Hashtag #iudremoval (zu Deutsch «Entfernung der Spirale»), scheint das auch gar nicht nötig zu sein. In nur wenigen Sekunden und Minuten halten die Damen die T-förmige Verhütung in den Händen.