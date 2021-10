Mit Rheuma verbinden viele Menschen vor allem eine Alterskrankheit. Aber Rheuma hat viele Gesichter und betrifft alle Generationen: «Es ist ein Irrglaube, dass Rheuma nur ältere Menschen betrifft. Rheuma kann in jedem Lebensalter auftreten. Eine häufige Form von Rheuma ist die axiale Spondyloarthritis, auch Morbus Bechterew genannt, an der vor allem jüngere Menschen zwischen 20 und 40 Jahren erkranken», erklärt Dr. Philipp Klemm vom Rheumazentrum der Kerckhoff-Klinik in Bad Nauheim.