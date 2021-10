Jede dritte Teenagerin betroffen

Wie sehr vor allem Instagram auf die Psyche schlagen kann, legte vor wenigen Wochen eine Studie offen. Die Ironie: Sie stammt vom Plattform-Besitzer selbst. Doch der Facebook-Konzern – zu dem neben Facebook auch Whatsapp und Instagram gehören – hat die Zahlen nicht selbst publiziert. Die internen Informationen gelangten über das Wall Street Journal an die Öffentlichkeit. In der Studie gab jede dritte Teenagerin an, dass Instagram ihr Körperbild negativ beeinflusst. Jugendliche machen die Plattform auch für vermehrte Angstzustände und Depressionen verantwortlich. Sogar Suizidgedanken soll sie auslösen: So führen 6 Prozent der amerikanischen und 18 Prozent der britischen Nutzerinnen mit Suizidgedanken diese auf Instagram zurück.