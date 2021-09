Heute, in einer Welt, in der Filter und kosmetische Chirurgie weit verbreitet sind, ist unsere Vorstellung von Schönheit ein bisschen verschwommen. Nehmen wir das Älterwerden. Eine unumgängliche Folge des Lebens. Passiert naturgemäss allen. Trotzdem ist der Prozess auf Instagram und in der Welt der Prominenten nicht ganz so präsent. Es wird gefiltert, gespritzt. Ein bisschen Botox in die Stirn, ein wenig Hyaluron in die Lippen. Und vielleicht in die Wangen. Und unter die Augenringe. Ganz selbstverständlich lassen wir uns Substanzen injizieren. Vielleicht nicht ihr. Aber eure Freundin. Oder euer Chef. Oder vielleicht doch ihr? Das alles ist nämlich verbreitet und schon fast so normal wie ein Friseurbesuch.