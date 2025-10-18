Intimität ist für viele Paare schwieriger als Sex

Nähe macht verletzlich

Ihr Mann habe einfach nicht gern geküsst, sagt Bäuerin Gabi über ihre kusslose Ehe. Damit ist er nicht allein: In der Schweiz gibt es keine entsprechenden Studien, aber in einer deutschen Umfrage geben ein Viertel der Befragten (Männer und Frauen) an, nicht so gern zu küssen. Woran das liegen könnte? Nähe mache verletzlich, sagt die Paartherapeutin. Gerade in einer Langzeitbeziehung können sich gewisse Muster einspielen – auch beim Sex. Dieser wird dann oft zur Routineübung. «Beim innigen Küssen ist das anders. Da muss man echte Nähe und Emotionen zulassen.» In unserer Gesellschaft sei es einfacher, miteinander ins Bett zu gehen als Intimität zu leben. Und: «Einander lange in die Augen zu schauen, fällt vielen Paaren schwerer, als miteinander Sex zu haben.»