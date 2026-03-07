Seid ihr in eurer Beziehung kompatibel?

Kann er der Richtige sein? Ist er wirklich verliebt in mich? Haben wir genügend gemeinsame Interessen? Sind wir überhaupt kompatibel? Fragen, die wir alle kennen. Sie tauchen vor allem am Anfang einer Beziehung auf, wenn wir einen potenziellen Partner neu kennenlernen und noch nicht sicher ist, in welche Richtung die Reise gehen könnte. Aber auch während einer Beziehung halten wir manchmal inne, treten einen Schritt zurück und reflektieren. Das ist richtig und wichtig.