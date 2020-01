Sia zeigt die beste Art, nach Casual Sex zu fragen

Männer betteln nach Sex und Frauen erbarmen sich ihner, immer mit der Hoffnung auf ewige emotionale Bindung? Was für ein Schwachsinn. Auch unter uns gibt es jede Menge glückliche Singles und auch die wollen manchmal nicht viel mehr als guten Sex. Das Problem daran: Nach einem wilden Abend im Club ist der meist gar nicht so einfach zu bekommen. Zu betrunken, zu müde, zu fremd. Und auch auf den einschlägigen Dating-Plattformen wiegt die Möglichkeit auf Sex das Risiko, den anderen möglicherweise auf den Tod nicht ausstehen zu können, einfach nicht auf. Was also tun? Wir hören schon diverse Stimmen «Freundschaft Plus!» rufen. Und wir stimmen zu. Wenn sich beide Parteien kennen, ohnehin gut miteinander auskommen und eine gewisse Anziehungskraft besteht, stehen die Weichen schon mal gut. Aber wie fragt man nach Casual Sex, ohne die Freundschaft zu gefährden?

Vom Chandelier zur Sex-Schaukel