Verbessert CBD-Öl unser Sexleben?

Oh, oh Hanf? Come on, wir reden hier selbstverständlich nicht von einer illegalen Substanz. Zur Aufklärung: Wovon wir lieber die Finger lassen sollten, sind Produkte mit einem THC-Gehalt über einem Prozent. Cannabidiol (kurz CBD) ist in der Schweiz dagegen völlig legal zu erwerben. Nehmen wir den Stoff zu uns, werden wir weder high, noch müssen wir uns vor einem Knock-Out fürchten. Was unser Körper stattdessen erfährt, ist die pure Entspannung: Stress, Schmerzen und verrückt spielende Hormone weichen, Gelassenheit stellt sich ein. Wo die Wirkung von CBD ganz besonders zum Vorteil werden kann, ist ein eingeschlafenes Sexleben.