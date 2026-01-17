Warum solltet ihr öfter Sex haben?

Sex macht selbstbewusst

Tiefgründige Gedanken lassen sich beim Sex nur schwer fassen – weil Teile unseres Hirns dabei schlicht und einfach ausgeschaltet sind. So auch Partien des Frontallappens (Entschuldigung, das klingt wahnsinnig unerotisch) und der ist normalerweise sowas wie der strenge Ober-Kontrolleur in unserem Kopf, hemmt, hinterfragt und wirft Zweifel auf. Der sogenannte präfrontale Cortex zum Beispiel regelt im Alltag unser Verhalten und sorgt dafür, dass wir uns korrekt, moralisch vertretbar und sozial benehmen. Ähm sorry, ist uns beim Sex alles sowas von egal! Da gehören uns Bett, Partner, das Recht auf einen Höhepunkt, … Hemmungen? Kennen wir nicht.