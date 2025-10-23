Was hat Einfluss auf unsere Tage?

Plastik

Auf Schoko-Bons können und wollen wir aber manchmal nicht verzichten. Das schlechte Gewissen kommt erst später. Nachdem wir alle Schoko-Bons weggefuttert haben, liegt ja dann das kleine Verpackungs-Häufchen vor uns. Wie viel Müll wir gerade verursacht haben! Nicht gut. Auch nicht gut für unseren Zyklus. Das Bisphenol A (BPA) ist der Weichmacher, der hauptsächlich in Plastikflaschen und Lebensmittelverpackungen enthalten ist. Und dieser kann laut Schweizerisches Bundesamt für Gesundheit unseren Hormonhaushalt beeinflussen. Das BPA wird als hormonaktiver Stoff bezeichnet, der sich in winzigsten Konzentrationen entfaltet und an Östrogenrezeptoren bindet. Das aktiviert oder hemmt die Rezeptoren. Und das wiederum verändert die Wirkung des Östrogens im Körper und stört somit das Hormonsystem.