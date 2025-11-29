4 Tipps für frischen Atem am Morgen

2. Immer schön feucht bleiben

Ist der Speichel immer schön im Fluss, werden Essensreste und abgestorbene Zellen automatisch aus dem Mundraum gespült. Ist unser Mund dagegen sehr trocken, kommt diese natürlich Reinigung zu kurz und es können flüchtige Schwefelverbindungen entstehen, die – ihr ahnt es schon – zu schlechtem Atem führen. Genau diesem Fakt haben wir auch den oft etwas muffigen Atem am Morgen zu verdanken. Nachts trinken und kauen wir im Normalfall nunmal eher wenig. Wer dann noch mit offenem Mund schläft, trocknet besonders stark aus.

Darum: Seht zu, dass ihr euch immer ausreichend mit Flüssigkeit versorgt und den Speichelfluss im Flow haltet. Trinkt tagsüber ausreichend (koffein-, zucker- und säurehaltige Getränke am besten meiden!) und stürzt auch vor dem Schlafengehen noch mal ein ordentliches Glas Wasser hinunter. Zuckerfreie(!) Kaugummis und Bonbons halten den Speichelfluss ebenfalls bei Laune.