Durstig sein Das altbekannte Allheilmittel hilft auch hier: Wasser. Flüssigkeit unterstützt den Abbau von Säuren im Körper und schwemmt diese hinaus. Mindestens zwei Liter sollten am Tag zusammenkommen.

Mass halten Keine grosse Überraschung, aber wahr: Säurebildende Lebensmittel sollten nur in kleinen Mengen konsumiert werden, um den Säure-Basen-Haushalt im Körper im Lot zu halten. Aber keine Angst: Wer sich gesund ernährt, den bringt ein feuchtfröhlicher Abend nicht direkt aus dem Gleichgewicht.

Auf Magnesium und Calcium setzen Beide Stoffe braucht unser Körper, um den idealen pH-Wert zu halten. Im besten Fall nimmt man Magnesium und Calcium statt in Tabletten- in seiner natürlichen Form zu sich. Nüsse, Bananen und Bohnen liefern viel von Ersterem, Calcium findet man unter anderem im Brokkoli, Federkohl und Linsen.

Sauer werden

Auch wenn es widersprüchlich klingt: Zitrusfrüchte wie Zitronen und Orangen (so wie die meisten anderen Obstsorten) sind nicht säure- sondern basenbildend. Ein Glas Zitronenwasser am Morgen gewährleistet daher den optimalen Start in den Tag.