7 Lebensmittel, die unsere Haut strahlen lassen

Im Winter macht unsere Haut eine sichtbare Veränderung durch – der Sommer-Glow schwindet, und oft zeigt sich ein fahler, trockener Teint. Doch keine Sorge: Mit Glow-Drops, Highlighter und Bronzer zaubern wir das Strahlen zurück. Noch wichtiger ist jedoch, unsere Haut auch von innen zu unterstützen. Mit den richtigen Lebensmitteln kannst du ihr alles geben, was sie braucht, um wieder gesund und leuchtend auszusehen. Welche Superfoods auf deinem Speiseplan nicht fehlen dürfen, erfährst du hier:
1. Wasser, Wasser, Wasser
Die Basis für einen strahlenden Teint ist ausreichend Flüssigkeit. Um die Durchblutung und den Stoffwechsel der Hautzellen anzuregen, sollten wir mindestens zwei Liter Wasser am Tag trinken. Eine gute Durchblutung erhöht die Schutzbarriere der Haut und lässt Unreinheiten weniger schnell entstehen.
2. Sauer macht lustig … äh, schön
Das Vitamin C aus Zitrusfrüchten hat eine antioxidative Wirkung und beugt ebenfalls Pickeln vor. Zusätzlich kurbelt es die körpereigene Produktion von Kollagen an, welches der Haut mehr Spannkraft und somit mehr Glanz verleiht.
3. Rüebli
Karotten enthalten eine Menge Beta-Carotin. Das zaubert nicht nur einen gebräunten Teint, sondern zusätzlich ein natürliches Strahlen. Was war noch mal Bronzer?
4. Grün, grün, grün sind all meine Tees
Dieser Tipp ist eine wahre Geheimwaffe in Sachen Glow. Grüner Tee vereint nämlich die Wirkung des Wassers mit seiner eigenen. Matcha- und Grüntee ist reich an Antioxidantien und schützt unsere Haut vor äusseren Einflüssen. Kleiner Tipp: Den morgendlichen Kaffee einfach mal gegen eine Tasse Tee eintauschen. Keine Sorge, der enthält auch Koffein.
5. Nüsse
Nüsse enthalten neben dem Antioxidans Vitamin E viel pflanzliches Eiweiss. Beides verbessert die Zellerneuerung der Haut und schützt vor dem Austrocknen.
6. Frischer Fisch
… und ganz besonders Lachs ist reich an gesunden Omega-3-Fettsäuren. Die spenden dem Gesicht Feuchtigkeit, straffen und schützen vor Unreinheiten.
7. Brokkoli
Das grüne Gemüse ist der Spitzenreiter unter den Glow-Foods. Vitamin E, Vitamin C UND Beta-Carotin bringen die Haut so richtig zum Strahlen. Und: Brokkoli schützt zusätzlich vor freien Radikalen, was der natürlichen Hautalterung entgegenwirkt.