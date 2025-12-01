7 Lebensmittel, die unsere Haut strahlen lassen

Im Winter macht unsere Haut eine sichtbare Veränderung durch – der Sommer-Glow schwindet, und oft zeigt sich ein fahler, trockener Teint. Doch keine Sorge: Mit Glow-Drops, Highlighter und Bronzer zaubern wir das Strahlen zurück. Noch wichtiger ist jedoch, unsere Haut auch von innen zu unterstützen. Mit den richtigen Lebensmitteln kannst du ihr alles geben, was sie braucht, um wieder gesund und leuchtend auszusehen. Welche Superfoods auf deinem Speiseplan nicht fehlen dürfen, erfährst du hier: