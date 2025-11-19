7 Überlebenstipps für den Büro-Alltag

Jack Johnson hauchte einst «Sitting, Waiting, Wishing» … Der ist aber auch Surfer und fristet sein Dasein wohl kaum von morgens bis abends hinter einem Schreibtisch im Büro. Da jault man eher «Sitting, Sitting, Hurting», knetet sich noch mal die steifen Schultern und haut anschliessend weiter mit krummem Nacken in die Tasten. Ja, gut, wir übertreiben ein wenig. Aber wer kennt es nicht: den schmerzenden Computer-Nacken, die trockenen Augen, den eingerösteten Rücken? Eben. Wer viel sitzt und dabei auch noch nonstop auf Bildschirme starrt, macht früher oder später Bekanntschaft mit diesen schönen Nebenwirkungen (die wir im Kleingedruckten irgendwie überlesen haben müssen).

Und jetzt? Hinnehmen, sitzen bleiben, weiter leiden? So weit kommts noch! Lieber befolgen wir ab sofort diese 7 Tipps, mit denen wir wie ein junges Reh durch den Arbeitsalltag hüpfen.