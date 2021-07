Wie oft trinken Sie zu einem Anlass mindestens sechs alkoholische Getränke? Ist im vergangenen Jahr wegen ihres Alkoholkonsums etwas passiert, das Sie bereuen?

Dank dieser beiden Fragen könnten Ärzte in 87 Prozent der Fälle einen Alkoholiker oder eine Alkoholikerin korrekt identifizieren, berichten die Forscher im «British Journal of General Practice». Zu diesem Schluss kamen die Forschenden nach der Auswertung von 17 Studien mit etwas mehr als 5600 Patient*innen, die beim Hausarzt gewesen waren. «Standard-Screenings auf eine Alkoholsucht sind oft sehr zeitintensiv. Diese zwei Fragen könnten es Hausärzten erleichtern, Alkoholiker schneller zu erkennen», so Studienleiter Dr. Alex Mitchell. Falls beide Fragen mit Ja beantwortet werden, ist das Risiko einer Abhängigkeit also sehr hoch.