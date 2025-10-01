Eingequetschte Nerven

Leider werden beim Kreuzen der Beine nicht nur die Adern in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch die Nerven. Ein besonders wichtiger Nerv verläuft genau durch die Kniekehle. Wenn der beim Überschlagen der Beine abgedrückt wird, kann der Nervenreiz nicht mehr ungehindert an die Nervenbahnen weitergeleitet werden. Das kann man sich als eine Art Lähmung der Nerven vorstellen und macht sich als Taubheitsgefühl in den Beinen bemerkbar. Also spätestens dann, wenn ihr ein Kribbeln spürt, und euer Bein kurz vor dem «Einschlafen» ist, solltet ihr die Sitzposition ändern. Tut ihr das nicht, kommt es immer wieder zu solchen Nervenlähmungen, was im schlimmsten Fall zu einer Lähmung der Zehen oder Füsse führen kann. Oh oh!