Vitaminpräparate haben aktuell Hochkonjunktur. Wie hilfreich ist deren Einnahme?

Vanessa Brand: Gesunde Erwachsene, die sich abwechslungsreich ernähren, benötigen keine zusätzlichen Vitaminpräparate. Denn mit einer ausgewogenen Ernährung wird der Körper mit allen notwendigen Nähr- und Wirkstoffen versorgt. Eine Ergänzung mit Mikronährstoffpräparaten ist dann sinnvoll, wenn im Blut ein Mangel durch eine Laborkontrolle festgestellt wurde. Vitamin D ist die einzige Ausnahme: Wir sollten es von Oktober bis April einnehmen, denn Vitamin D wird durch den Einfluss von Sonnenlicht in die aktive Form gebracht.