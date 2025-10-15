Oft spürt man vor allem morgens nach dem Aufstehen oder abends beim Zubettgehen Schmerzen. Woran liegt das?

Bei den meisten Menschen herrschen durch die eben beschriebene Lebensweise viel Stress und zu hohe Spannung im Körper. Nachts legen wir uns meistens so hin, dass wir uns trotz dieser zu hohen Spannungen so wohl wie möglich fühlen und gehen in entsprechende Schonhaltungen. Beispielsweise schlafen die meisten Menschen in der Seitenlage mit einem oder sogar beiden Knien angezogen. Also in der «liegenden Sitzhaltung», weil sie tagsüber viel sitzen und das nicht ausgleichen. Morgens sind die dabei beteiligten Muskeln auf «kurz» gestellt und wollen beim Aufstehen nicht nachgeben. Sie ziehen dagegen und das verursacht Schmerzen. Dann muss man sich bewegen. Sie geben erst widerwillig, aber dann immer besser nach und diese morgendlichen Anlaufschmerzen lassen nach. Am Abend passiert Folgendes: Wir legen uns hin und wenn beim Einnehmen dieser Position Muskeln länger werden müssen, dann verursacht das Schmerzen bis nach einiger Zeit die Längenverhältnisse wieder stimmen. Wenn die Muskeln aber zu sehr kurz und angespannt sind, hat man die ganze Nacht Schmerzen.