Stress ist dafür ein gutes Beispiel: Bei starker Anspannung oder Angst schüttet der Körper das Stresshormon Cortisol aus, was die Darmbewegungen entweder beschleunigen oder hemmen kann. Das erklärt, warum viele Menschen vor wichtigen Ereignissen oder in extrem aufregenden Situationen regelrecht «Schiss» haben – im wahrsten Sinne des Wortes – und mit Durchfall oder Bauchkrämpfen reagieren. Emotionaler Ballast und dadurch übermässige unbewusste Anspannung führt zum Beispiel oft dazu, dass die Darmmuskulatur ebenfalls angespannt ist, wodurch sich die Verdauung verlangsamt, was häufig zu Verstopfung führt – sich «bedrückt fühlen» wäre hier dann passend.