Unterschied zwischen «mobilen» und «fixierten» Retroflexio uteri

Glücklicherweise empfinden die meisten Frauen mit einer gekippten Gebärmutter keine Schmerzen, weshalb der Zustand lange unbemerkt bleibt. An dieser Stelle sollten wir aber noch den Unterschied zwischen einer «mobilen» und einer «fixierten» Retroflexio uteri erklären. «Mobil» bedeutet, die Gebärmutter ist lediglich nach hinten gekippt, die «fixierte» ist tatsächlich mit dem Bauchfell verwachsen. Das hört sich nicht nur etwas dramatischer an, es kann auch während der Menstruation zu äusserst unangenehmen Schmerzen im unteren Rücken führen oder während des Geschlechtsverkehrs zu Schmerzen im Unterbauch. In solchen Fällen können die Verwachsungen mit einer Operation gelöst werden, was die Schmerzen lindert. Bei der «mobilen» Retroflexio raten die meisten Ärzte von einer medizinischen Behandlung ab. Stattdessen kann mit gezielten Übungen die Beckenbodenmuskulatur gestärkt werden, wodurch die Gebärmutter im besten Falls wieder in die richtige Position zurückfällt.